Dükkân sahibini görüntülü arayıp izletmişti: O kundakçı yakalandı
ANKARA’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404’üncü Cadde’de bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki, boya ve yapı malzemeleri satılan Mustafa O.’nun işyeri, geçen salı gecesi, hasmı V.B. tarafından kundaklandı. V.B.’nin işyeri sahibi Mustafa O.’yu görüntülü arayarak “Bak dükkânını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör” diyerek yangını izlettiği öğrenildi.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, incelemeler sonucu olayı gerçekleştiren zanlının, 06 BAG 581 plakalı kiralık otomobille olay yerinden kaçtığını tespit etti. Zanlı, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, aynı günün akşamında Ankara Şehirlerarası Terminali İşletmesi’nde (AŞTİ) yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan V.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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