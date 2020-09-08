Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Son Güncelleme:
Dükkan önünden motosiklet hırsızlığı kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin, dükkanın önünden motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi 2'nci Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Adres sorma bahanesiyle gelen kimliği belirsiz kişi, içeride kimsenin olmadığını fark edince dükkan önündeki motosikleti çalarak, kaçtı. Ekrem Durak'a ait motosikletin çalınması üzerine polis, harekete geçti. Dükkan önünden motosikletin çalınma anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle