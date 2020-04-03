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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

Dükkan komşusu kavgada bıçakladı, hastanede kurtarılamadı

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Dükkan komşusu kavgada bıçakladı, hastanede kurtarılamadı
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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde Tuncay T. (38), kendi iş yerinin bulunduğu caddede dükkanı olan Volkan Işık'ı (24) kavgada karın boşluğundan bıçakladı. Işık, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Tuncay T. ise aranıyor.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Aynı cadde üzerinde iş yeri bulunan Tuncay T. ile Volkan Işık arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay T., Işık'ı karın boşluğundan bıçaklayarak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Işık'ı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Volkan Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası ara sokaklardan kaçarak, izini kaybettiren Tuncay T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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