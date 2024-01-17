Düğünde yeğenine kurşun yağdırmıştı! Katil dayıdan duruşmada şaşkına çeviren ifade

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Olay, 30 Ekim 2022'de İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Akrabasının düğününe katılan Muharrem Çiçek ile daha önce annesi ve kız kardeşiyle tartışması nedeniyle husumetli olduğu yeğeni Hakan Aydın karşılaşınca tartışma çıktı. Çiçek, tartışma sırasında annesine küfretmekle suçladığı Aydın'ı yanındaki tabancayla vurdu.

Boynu, göğsü ve bacağından yaralanan Hakan Aydın, kaldırıldığı hastanede öldü. Kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Muharrem Çiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Çiçek hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'YEĞENİM İÇİN CEZAEVİNDE KUR'AN-I KERİM OKUTTUM'

Davanın 2'nci duruşması dün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Muharrem Çiçek, "Düğüne gittim, takımı taktım. Ayrılacağım sırada maktul gelip beni darbetti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim. Çok pişmanım.

Yatıp kalkıp yeğenime dua ediyorum. Yeğenim için cezaevinde Kur'an-ı Kerim okutturdum. Böyle bir şey olmasını istemezdim” ifadelerini kullandı. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

CİNAYET KAMERADA

Soruşturma dosyasında yer alan ve dava dosyasına da eklenen, olay anına ilişkin düğün salonunun güvenlik kamerası görüntülerine DHA ulaştı. Görüntülerde, tutuklu sanık Muharrem Çiçek'in tanıdıklarıyla masada otururken, Hakan Aydın'ın Çiçek'in yanına gelip bir şeyler söylediği anlar yer aldı.

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Devamında, elini tabancasına götürüp oturduğu yerden kalkan Muharrem Çiçek'in Aydın'a ateş açtığı, mermilerin isabet etmesiyle Aydın'ın yere düştüğü, Çiçek'in olay yerinden kaçtığı görüldü. Olay sırasında düğün salonunda bulunanların yaşadığı panik de kameralara yansıdı.