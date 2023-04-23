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Düğünde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi

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#Ozan Özşahin#Maganda#Kurşun
Düğünde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 10:51

Çorum'da katıldığı düğünde başına mermi isabet Ozan Özşahin (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, dün akşam Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Düğüne katılan Ozan Özşahin, havaya açılan ateşte başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özşahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Düğünde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi

Yapılan incelemede merminin Özşahin'in kulak arkasına isabet ettiği tespit edildi. Ozan Özşahin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, silahı kimin ateşlediğini belirlemek için çalışma başlattı.

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#Ozan Özşahin#Maganda#Kurşun

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