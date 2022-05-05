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Düğünde maganda kurşunu can aldı! Zurnacı hayatını kaybetti

#Osmaniye#Maganda Kurşunu#Cinayet
Düğünde maganda kurşunu can aldı Zurnacı hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyünde bir düğünde sıkılan tabancadan çıkan kurşun, zurna çalan çalgıcıya isabet etti. Kurşunun isabet ettiği zurnacı hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kesikkeli köyünde davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş’a isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak birkaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı.

Düğünde maganda kurşunu can aldı Zurnacı hayatını kaybetti

Tabancadan çıkan kurşunla vurulan Emre Tıptaş’ı Kesikkeli köyü muhtarı Murat İspir otomobille Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre Tıptaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tıptaş’ın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emre Tıptaş’ın düğünde vurulma anı ise anbean kameraya yansıdı.

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Jandarma olayın ardından silahı ateşleyen kişiyi yakalama çalışması başlattı.

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#Osmaniye#Maganda Kurşunu#Cinayet

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