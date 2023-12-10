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Düğünde dudak uçuklatan takı: Taşıyamadılar, valizle getirdiler... Korumalarla güvenlik önlemi alındı

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#Düğün#Aşiret Düğünü#Şanlıurfa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 10:35

Şanlıurfa’da aşiret düğününde geline bir valiz dolusu altın takılırken, çift için para koyulan sandıktan ise 6 milyon TL çıktı. Geline takılmak için korumalar eşliğinde sahneye getirilen bir valiz dolusu 8 kilogram ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı.

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İzol Aşireti’nden iş insanı Mehmet Urmak’ın inşaat mühendisi oğlu Erhan Urmak ile Özdiker ailesinden iş insanı Celal Özdiker’in kızı Burcu Özdiker, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

Düğünde dudak uçuklatan takı: Taşıyamadılar, valizle getirdiler... Korumalarla güvenlik önlemi alındı

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen çiftin düğününe, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı. Nikah töreninde, şarkıcı Ceylan ile yöresel sanatçılar sahne aldı.

Düğünde dudak uçuklatan takı: Taşıyamadılar, valizle getirdiler... Korumalarla güvenlik önlemi alındı

Düğünde dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler 1 dolarlık banknotlar saçtı. Deste deste dolarların havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 5 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara koydu.

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Düğünde dudak uçuklatan takı: Taşıyamadılar, valizle getirdiler... Korumalarla güvenlik önlemi alındı

GELİNİN TAKILARI KORUMA EŞLİĞİNDE VALİZLE GELDİ

Yöresel yemek ikramı yapılan gecede, geline takılmak için korumalar eşliğinde sahneye getirilen bir valiz dolusu 8 kilogram ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı.

Düğünde dudak uçuklatan takı: Taşıyamadılar, valizle getirdiler... Korumalarla güvenlik önlemi alındı

Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı. Gece sonunda açılan sandıktan çifte yaklaşık 6 milyon TL para takıldığı belirlendi.

Düğünde dudak uçuklatan takı: Taşıyamadılar, valizle getirdiler... Korumalarla güvenlik önlemi alındı

DAVETLİ BAYILDI, CEYLAN PROGRAMINI KESTİ

Şarkıcı Ceylan davetlilerden yaşlı bir kişinin fenalık geçirmesi nedeniyle şarkısını yarıda keserek, sağlık görevlileri ve ambulans anonsu yaptı.

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Düğünde dudak uçuklatan takı: Taşıyamadılar, valizle getirdiler... Korumalarla güvenlik önlemi alındı

Davetlilerin müdahalede bulunduğu kişinin daha sonra salon dışına çıkarılarak, kendine geldiği öğrenildi. Çiftin düğünü gece geç saatlere kadar devam etti.

Düğünde dudak uçuklatan takı: Taşıyamadılar, valizle getirdiler... Korumalarla güvenlik önlemi alındı

Düğünde dudak uçuklatan takı: Taşıyamadılar, valizle getirdiler... Korumalarla güvenlik önlemi alındı

Düğünde dudak uçuklatan takı: Taşıyamadılar, valizle getirdiler... Korumalarla güvenlik önlemi alındı

 

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#Düğün#Aşiret Düğünü#Şanlıurfa

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