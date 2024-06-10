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Düğünde damattan tantuni şovu: Seyyar tezgahta yapıp geline ikram etti

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#Düğün#Tantuni#Trabazon
Düğünde damattan tantuni şovu: Seyyar tezgahta yapıp geline ikram etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 16:39

Trabzon'da Sümeyye Çelik ile evlenen şef Yakup Öztürk, düğünde pasta yerine piste getirilen seyyar tezgahta tantuni yapıp geline yedirdi. O anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

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Kentte bir restoranda şef olarak çalışan Yakup Öztürk ve nişanlısı Sümeyye Çelik, Yomra ilçesindeki Kültür Merkezi'nde dünyaevine girdi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın kıydığı nikahın ardından çift, ilk dansını yaptı.

Düğünde damattan tantuni şovu: Seyyar tezgahta yapıp geline ikram etti

Bu sırada damat Yakup Öztürk'ün arkadaşları oyun pistine, pasta yerine, üzerinde Trabzonspor forması da olan seyyar tantuni arabasıyla geldi. Dansı bırakan ve ceketini çıkarıp kollarını sıvayan damat, önlük giyip tantuni hazırladı.

Düğünde damattan tantuni şovu: Seyyar tezgahta yapıp geline ikram etti

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Öztürk, pişirdiği tantuniyi dürüm yapıp geline ikram etti. Hem gelinin hem de düğüne katılan misafirlerin şaşırdığı belirtilen tantunili sürpriz anları, kameralara da yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca ilgi çekti. 

Düğünde damattan tantuni şovu: Seyyar tezgahta yapıp geline ikram etti

 

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#Düğün#Tantuni#Trabazon

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