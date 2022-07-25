Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Düğünde ateş açanları uyardı, bıçaklandı

#Ramazan Yeşilgöz#Düğün#Silah
Düğünde ateş açanları uyardı, bıçaklandı

Aksaray'da yapılan köy düğününde kurusıkı tabanca ile hava ateş eden kişileri uyaran damadın babası Ramazan Yeşilgöz (45), çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kargın köyünde Tayfun ve Eda Yeşilgöz'ün evinin önünde yapılan düğünde meydana geldi. Damat Tayfun Yeşilgöz'ün babası Ramazan Yeşilgöz, iddiaya göre kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden davetlileri uyardı. Çıkan kavgada gelinin yakını Tahsin A. (25), Ramazan Yeşilgöz'ü karından bıçaklayarak yaraladı.

Kavga sırasında ayrıca Yeşilgöz'ün yakınları Tuncay Yeşilgöz (43), Erdal Keser (36) ile Seher Keser (28), yumruk ve sopa darbeleri ile yaralandı. 4 kişi, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün taburcu olduğu, Ramazan Yeşilgöz'ün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada Tahsin A. ile birlikte olaya karıştığı öne sürülen T.A. (17) ve Erhan G. (25) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan Yeşilgöz#Düğün#Silah

BAKMADAN GEÇME!

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski

BAKMADAN GEÇME!

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski