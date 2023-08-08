Düğün konvoyundaki maganda yakalandı

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Olay, önceki akşam saatlerinde Bartın- Karabük yolu Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Kurtköy yönüne giden düğün konvoyunun en arkasındaki otomobilin sürücüsü, havaya rastgele 5 el ateş etti. Bu sırada sürücünün yanındaki kişinin de cep telefonuyla video çektiği görüldü. Otomobilden havaya ateş edilmesi yoldan geçen başka bir araçta yolculuk yapanlar tarafından da cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, otomobilin sürücüsü T.K.'yi gözaltına aldı. T.K.'nin kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu.

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Jandarma tarafından ifadesi alınan sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 5 bin 250 TL idari para cezası verildi. T.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.