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Düğün konvoyundaki maganda yakalandı

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#Bartın#Düğün Konvoyu#Düğün
Düğün konvoyundaki maganda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 12:27

Bartın’da düğün konvoyunda otomobilinden tabancayla havaya ateş eden T.K. (34), jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücüye 5 bin 250 TL idari para cezası verilirken, T.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, önceki akşam saatlerinde Bartın- Karabük yolu Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Kurtköy yönüne giden düğün konvoyunun en arkasındaki otomobilin sürücüsü, havaya rastgele 5 el ateş etti. Bu sırada sürücünün yanındaki kişinin de cep telefonuyla video çektiği görüldü. Otomobilden havaya ateş edilmesi yoldan geçen başka bir araçta yolculuk yapanlar tarafından da cep telefonuyla kayda alındı.

Düğün konvoyundaki maganda yakalandı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, otomobilin sürücüsü T.K.'yi gözaltına aldı. T.K.'nin kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu.

Düğün konvoyundaki maganda yakalandı

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Jandarma tarafından ifadesi alınan sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 5 bin 250 TL idari para cezası verildi. T.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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#Bartın#Düğün Konvoyu#Düğün

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