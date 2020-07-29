MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler
GeriGündem Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler
Abone Olgoogle-news

SAMSUN'da, düğün konvoyuna katılan 10'dan fazla TIR, trafiği birbirine kattı. Polis, konvoya katılarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan TIR sürücülerine ceza kesti.

Olay, 25 Temmuz günü akşam saatlerinde Ladik ilçesi Samsun Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan TIR sürücüleri, korna sesleri arasında caddede ilerledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri uyardı. Uyarılara rağmen korna çalmaya devam eden ve yolu kapatan TIR sürücülerine toplam 3 bin 980 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan TIR sürücülerinin yolu kapattığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle