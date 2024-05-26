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Düğün konvoyu terörü! Çamlıca Tünelini kapattılar

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#Üsküdar#Düğün Konvoyu#Çamlıca Tüneli
Düğün konvoyu terörü Çamlıca Tünelini kapattılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 10:13

Üsküdar'da, düğün konvoyuna katılan araçlar Çamlıca Tünelini kapattı. Konvoydaki araç sürücüleri tünelde durarak gelin ve damadın fotoğrafını çekerken, diğer sürücüler zor anlar yaşadı

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Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar'daki Çamlıca Tünelinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan araçlar, Çamlıca Tünelini kapatarak trafiği olumsuz yönde etkiledi. Tünelde korna çalarak bekleyen araçlar, gelin arabasının açılır tavanından el sallayan gelinle damadın fotoğraf ve videosunu çekti. Bu sırada tüneli kullanan diğer sürücüler, trafiğin uzun süre aksamasına tepki gösterdi.

Tünelden geçen bir motosiklet sürücüsü ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde tüneli kapatan konvoydan korna seslerinin yükseldiği ve gelinin yakınlarının fotoğraf çektiği anlar yer alıyor.

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#Üsküdar#Düğün Konvoyu#Çamlıca Tüneli

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