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Düğün evi cenaze evine döndü! Bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti

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#Kayseri#Melikgazi#Kavga
Düğün evi cenaze evine döndü Bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 03:32

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki farklı düğün salonundan çıkan araçların karıştığı kaza sonrasında çıkan kavgada uzman çavuş kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimsin Mahallesinde meydana gelen olayda; birbirlerine yakın olan 2 farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yaptı. İddiaya göre kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesiyle bıçak ve tabancalar kullanıldı. Kavgada 3 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan U.D. (26), kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün evi cenaze evine döndü Bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalanmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Melikgazi#Kavga

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