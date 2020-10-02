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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Düğme görünümlü kamerayla sınavda kopya çekeceklerdi

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Düğme görünümlü kamerayla sınavda kopya çekeceklerdi
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MUŞ’ta motorlu taşıtlar sınavında düğme görünümlü kamera ile kopya düzeneği hazırladığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, IMKB Anadolu Lisesi’nde 27 Eylül Pazar günü yapılan motorlu taşıtlar e-sınavına girecek şahıslara yönelik uygulama yaptı. Uygulamada düğme görünümlü kamera ile kopya düzeneği hazırladıkları belirlenen 3 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 düğme görünümlü kamera, 1 kamera, 1 kablosuz kulaklık, 1 SIM kartı, 1 batarya, 36 mikro pil, 2 mobil internet sağlayıcı ile 1 yapıştırıcı ele geçirildi. 3 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldığı açıklandı.

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