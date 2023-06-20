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Dudu’nun katili tutuklandı

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#Dudu Yılmaz#Rıfat Yılmaz#İZMİR
Dudu’nun katili tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

3 gün eşiyle aynı pansiyonda kalan Dudu Yılmaz, kabloyla boğulmuş halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından kayıplara karışan Dudu’nun eşi Rıfat Yılmaz, tutuklandı.

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İZMİR Urla’da 16 Haziran günü, bir pansiyonun çalışanları, 3 gündür burada kalan Dudu Yılmaz'ı (21) göremeyince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada, bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Dudu Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Yılmaz’ın cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Bir restoranda pide ustası olarak çalışan ve aynı pansiyonda kalan Yılmaz’ın eşi Rıfat Yılmaz’a (26) ise ulaşılamadı.

BOŞANMAK İSTİYORDU

Dudu Yılmaz’ın geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Yılmaz’dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle 3.5 aydır ayrı yaşadıkları belirtildi. Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Yılmaz’ın yakınları tarafından memleketi Çorum'a götürüldüğü ifade edildi. Bir süre önce İzmir’e dönen Dudu Yılmaz’ı eşi Rıfat Yılmaz'ın ikna edip pansiyona çağırdığı saptandı. Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu, kamera kayıtlarını inceledi. Takibin ardından Konak ilçesine geldiği belirlenen Rıfat Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Rıfat Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 

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#Dudu Yılmaz#Rıfat Yılmaz#İZMİR

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