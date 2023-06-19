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Dudu Yılmaz'ı kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan eşi tutuklandı

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#İzmir#Polis#Urla
Dudu Yılmazı kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan eşi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 11:12

İzmir'in Urla ilçesinde, kabloyla boğulmuş cesedi bulunan Dudu Yılmaz'ı (21) öldürdüğü öne sürülen eşi Rıfat Yılmaz (26), tutuklandı.

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Olay, 16 Haziran akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Pansiyon çalışanları 3 gündür burada kalan Dudu Yılmaz'ı göremeyince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada, bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Dudu Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dudu Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsisi sonrası Dudu Yılmaz'ın cenazesi, Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bir restoranda pide ustası olarak çalışan ve aynı pansiyonda kalan Yılmaz'ın eşi Rıfat Yılmaz'a ise ulaşılamadı.

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ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

Dudu Yılmaz'ın geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Yılmaz'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle 3,5 aydır ayrı yaşadıkları belirtildi. Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Yılmaz'ın yakınları tarafından memleketi Çorum'a götürüldüğü ifade edildi. Bir süre önce İzmir'e dönen Dudu Yılmaz'ı eşi Rıfat Yılmaz'ın ikna edip, pansiyona çağırdığı saptandı.

Dudu Yılmazı kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan eşi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu, kamera kayıtlarını inceledi. Takibin ardından Konak ilçesine geldiği belirlenen Rıfat Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Rıfat Yılmaz, dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#İzmir#Polis#Urla

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