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Dubleks dairedeki gizli bölümde kaçak sigara imalathanesi

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#Kaçak Sigara#Tekirdağ#Operasyon
Dubleks dairedeki gizli bölümde kaçak sigara imalathanesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 09:43

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, dubleks dairede, önü dolapla kapatılan gizli kapıdan girilen bölümde, kaçak sigara imalathanesi ortaya çıktı. İmalathanede, piyasa değeri 226 bin 500 lira olan 62 bin 500 makaron ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, Çerkezköy'ün Fatih Mahallesi'ndeki evde kaçak sigara üretilerek piyasa sürüldüğünü belirledi. E.A.'nın dubleks evine operasyon düzenleyen jandarma, önü dolapla kapatılan gizli kapıdan girilen özel bölüm olduğunu belirledi.

Dubleks dairedeki gizli bölümde kaçak sigara imalathanesi

Gizli bölüme girip arama yapan jandarma ekipleri, 62 bin 500 dolu ve boş makaron, 42 kilo kıyılmış tütün ve tam otomatik elektrikli makaron doldurma makinesi ele geçirdi. Piyasa değeri 226 bin 500 lira olan kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. 

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#Kaçak Sigara#Tekirdağ#Operasyon

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