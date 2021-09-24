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Duayen mimara veda

#Doğan Kuban#Mimar#Cenaze
Duayen mimara veda

Türkiye ve İstanbul’un mimari tarihi açısından önemli çalışmalara imza atan ve 95 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Doğan Kuban, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı...

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(Rojda ALTINTAŞ / DHA) İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 1973-1976 yılları arasında dekanlık yapan mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban, önceki gün 95 yaşında Anadolu Hisarı'ndaki evinde yaşamını yitirdi. Türkiye'de mimarlık tarihi alanında önemli çalışmalara imza atan Kuban için dün Anadolu Hisarı'nda bulunan Fatih Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Kuban, dua ve helallik alındıktan sonra Hisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON ANA KADAR ÜRETMEYE ÇALIŞTI

Kuban’ın metalurji mühendisi olan 63 yaşındaki oğlu Baha Kuban, “Son ana kadar bir şeyler üretmeye çalıştı. Kitaplara, yazılara, öğrencilere çok iz bırakmış birisidir kendisi. Harf bile üretemediği zaman bir şeyler çizmeye çalışıyordu. Onu damgalayan şey odur" ifadelerini kullandı.

Duayen mimara veda

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GENÇLERE ULAŞMAYI ÇOK ÖNEMSERDİ

54 yaşındaki gelini avukat Arzu Kuban ise “Rahatsızlıkları iyice ilerleyene kadar düzenli olarak çalışırdı. Kitaplarını çok önemser, tamamlamak ister, düşüncelerini paylaşmaktan çok hoşlanırdı. Gençlere ulaşmayı çok önemserdi. Çok üzgünüz maalesef kaybettik" diye konuştu.

Duayen mimara veda

HAYAT DERSİ DE VERDİ

Doğan Kuban'ın yıllar önce öğrencisi olan şimdilerde ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Deniz Mazlum, "Doğan Bey’in bütün öğrencileri aynı cevabı verir. Doğan Bey, yalnız meslekle ilgili değil aynı zamanda aydınlatan ve hayatla ilgili önemli dersler veren bir kişidir. Biz mimarlık fakültesindeyken bize, 'buradan mezun olduğunuzda mimar olacaksınız ama aslolan iyi bir insan olmaktır' demişti" dedi.

Duayen mimara veda

CUMHURBAŞKANLIĞI MİMARLIK ÖDÜLÜ SAHİBİYDİ

Çalışmalarında, Türk sanat ve mimarlığının özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiği görüşünü savunan Doğan Kuban, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü’ne layık görüldü.

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#Doğan Kuban#Mimar#Cenaze