Duayen foto muhabirinin 3 gençlik sırrı

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Mesleğe 1958 yılında başlayan Baykara, gençlik sırlarını Hürriyet’e açıkladı...

1- İYİ NİYET

Emekli de olsam, yaşım ne kadar ileri olursa olsun fotoğraf çekmeyi hiç bırakmadım. Nikon bir makinem var, geniş açıların yanı sıra 500 mm tele bir objektifim var. Evimin balkonundan bile fotoğraf çekiyorum. Ayı da çekiyorum, güneşi de kuşları da. Hatta evimin balkonundan çektiğim Antalya’daki bir orman yangını fotoğrafını, DHA servis etti, dünya basınında yer aldı. Şimdi gençliğin sırrını da açıklıyorum size. Birincisi iyi niyeti hiç elden bırakmadım, hep pozitif oldum. Bu yüzden yıpranmadım. Kötü düşüncelerin insanı yıprattığına inanıyorum. Maddi hırsım hiç olmadı, maddiyata düşkünlüğüm yok. Bu da insanı yoruyor. Ayağımı yorganıma göre uzattım. Bu yüzden zihnim genç.

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2- HEP HAREKET

İkincisi bedenimin gençliği, sırrı hareket. Evim Antalya’da sahile çok uzak değil, geçmiş yıllarda sahile kadar yürüyüp yüzüyordum sabahları. Ama dizimden ameliyat olunca hareketi biraz azalttık. Fakat yürümeyi bırakmadım. Pandemide evden çıkamadım ama sitenin bahçesinde yürümekten hiç vazgeçmedim. Pandemide eve kapansam da kiloma dikkat ettim.

3- DOSTLAR

Ve üçüncü sırrım, evimin balkonundaki çarşamba buluşmaları. 18 yıldır bir balkon grubum var. 8 Mayıs 2003’te eşim Nihal Süheyla vefat ettikten bir yıl sonra balkon grubu oluştu. Arkadaşlarımın beni yalnız bırakmama düşüncesiydi herhalde ama bugüne kadar geldi. İlk balkon buluşmasında gazetelerin Ankara temsilcileri, Fikret Otyam’ın eşi Filiz Otyam, Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu vardı. Arada kayıplarımızda oldu. Kayıplar bizi üzse de o zamandan beri her çarşamba bir araya geliyoruz. Pandemide azalttık elbet ama sayıyı. Bu hafta mesela hem aramızdan ayrılan arkadaşları andık hem benim kitabımı kutladık. Dostlarım benim için önemli. Herkes bilir gün 24 saat, benim telefonum 25 saat açık.

LİDERLERİN OBJEKTİFİYDİ

BAŞBAKANI TAVLADA YENDİM

Türkiye tarihini adeta fotoğraf kareleriyle yazan Sökmen Baykara, liderlerle olan anılarını şu sözlerle anlatıyor: “Ben başbakanların, cumhurbaşkanlarının evlerine girdim ama misafir olarak değil fotoğraf çekmek için. Turgut Özal’ın Side’deki evinde, Süleyman Demirel’in İslamköy’deki evinde kaldım hem de 3-4 gün. İsmet Paşa okul önlüğü giymiş torunu Gülsüm’ü uğurlarken onun evindeydim. Başbakan Bülent Ulusu ile Bodrum’da havuz kenarında ikimizde de altta mayo tavla oynamışlığım var, 5-3 yendim.”

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SOPHIA’YI DA İZLEDİK ELHAMDÜLİLLAH

“Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’ü de Apollo 11 mürettabatından aya ilk ayak basan Neil Louis Armstrong’u da fotoğrafladım. Hatta Armstrong’la fotoğraflarım var. Bu arada Sophia Loren’le de var fotoğraflarım, o da Ankara’ya gelmişti onu da izledik, elhamdülillah.”