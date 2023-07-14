DSÖ'den aspartam kararı: Muhtemelen kanserojen

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IARC yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) oluşturduğu Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) tarafından şeker içermeyen tatlandırıcı aspartam hakkındaki değerlendirmelerini bugün yayımladı. IARC, aspartamın insanlarda kansere neden olmasıyla ilgili ‘sınırlı kanıta’ atıfta bulunarak, insanlar için ‘muhtemelen kanserojen’ (IARC Grup 2B) olarak sınıflandırdı ve JECFA ise kabul edilebilir günlük tüketimin vücut ağırlığı kilosu başına 40 mg olduğunu teyit etti.

DSÖ aspartamın kullanıldığı ürünlerle ilgili “Aspartam, 1980'lerden beri diyet içecekler, sakız, jelatin, dondurma, yoğurt gibi süt ürünleri, kahvaltılık gevrek, diş macunu ve öksürük pastilleri ve çiğnenebilir vitaminler gibi ilaçlar dahil çeşitli yiyecek ve içecek ürünlerinde yaygın olarak kullanılan yapay (kimyasal) bir tatlandırıcıdır” açıklamasını yaptı.

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"70 KİLO BİR KİŞİ, GÜNLÜK 9-14 KUTU ASPARTAMLI MEŞRUBAT İÇERSE SINIRI AŞAR"

DSÖ, değerlendirmeleri sonucunda aspartamın ‘yaygın olarak kullanılan dozlarda güvenlik önemli bir endişe konusu olmasa da’ potansiyel etkilerinin daha fazla araştırılması ve incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

JECFA, aspartamın sınırlı oranda tüketimini güvenli bulduğu belirtilerek “200 veya 300 mg aspartam içeren bir kutu diyet meşrubat baz alındığında 70 kg ağırlığındaki bir yetişkinin, diğer gıda kaynaklarından başka bir alım olmadığı varsayılarak kabul edilebilir günlük alımı aşması için günde 9-14 kutudan fazla tüketmesi gerekir” açıklamasını yaptı. DSÖ ve IARC’ın apsartam konusunda araştırmalarına ve incelemelerine devam edeceği ifade edildi.