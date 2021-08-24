DSİ işçi alımı başvuru formu: DSİ personel alımı İŞKUR başvuru ekranı ve şartları..

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak. Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak. Peki, DSİ 2 bin 5 sürekli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte DSİ personel alımında son durum...

DSİ işçi alımı, İŞKUR üzerinden gerçekleşecek başvuru ile netlik kazanacak. Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı ile bünyesindeki personel sayısını artıracak. Toplamda 26 bölge müdürlüğüne 2 bin 5 adet personel alımı yapmaya hazırlanan DSİ, İŞKUR üzerinden başvuruları kabul edecek. Yazılı, sözlü, uygulamalı sınavların ardından 100 üzerinden puanlanacak olan personel adayları, 60 üstü puan almaları halinde bir sonraki aşamaya geçebilecek.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde

Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.

16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı başvurusu için öncelikle aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan ekranın alt bölümünde bulunan işyeri unvanı alanına "DSİ" yazıp arayabilirsiniz. Dilerseniz il seçeneğinden bulunduğunuz ili seçerek ilan olup olmadığını da görebilirsiniz.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İLAN EDİLECEK KADRO BİLGİLERİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Operatör Şoför (Ağır vasıta) Bakımcı Yağcı Ambar İşçisi Usta Akaryakıtçı Sondaj işçisi Kompresör Operatörü Vinç operatörü Laborant Laborant Yardımcısı Topoğraf Hidrolog Aşçı Aşçı Yardımcısı Teknisyen Bekçi Toplam 1.Bölge Müdürlüğü 13 13 7 5 11 1 8 1 2 2 4 7 5 3 4 3 89 2.Bölge Müdürlüğü 13 14 7 5 17 1 12 2 2 5 4 8 7 4 3 104 3.Bölge Müdürlüğü 11 12 6 4 11 1 8 1 1 2 2 5 7 3 1 4 2 81 4.Bölge Müdürlüğü 12 12 6 4 9 1 7 2 1 2 5 5 5 5 3 4 5 88 5.Bölge Müdürlüğü 20 18 9 5 4 2 7 1 1 4 7 7 9 8 6 6 3 117 6.Bölge Müdürlüğü 18 14 7 6 14 2 10 1 1 2 6 5 9 7 3 5 6 116 7.Bölge Müdürlüğü 14 14 7 5 13 1 10 2 1 2 4 6 6 6 2 3 4 100 8.Bölge Müdürlüğü 13 11 5 4 11 1 5 1 1 2 2 4 7 3 1 6 3 80 9.Bölge Müdürlüğü 12 10 5 3 9 1 7 1 1 1 2 5 7 3 3 2 72 10.Bölge Müdürlüğü 11 9 4 3 10 2 7 1 1 2 2 5 5 4 2 4 16 88 11.Bölge Müdürlüğü 11 12 6 4 9 1 7 1 1 2 2 4 7 4 1 4 4 80 12.Bölge Müdürlüğü 11 12 6 4 9 1 7 1 1 2 4 4 6 4 4 4 3 83 13.Bölge Müdürlüğü 9 9 4 2 8 1 10 1 1 2 2 2 4 4 3 4 6 72 14.Bölge Müdürlüğü 6 6 3 1 3 1 2 2 2 3 3 1 2 35 15.Bölge Müdürlüğü 15 16 8 4 7 2 6 1 2 4 2 4 3 1 2 6 83 16.Bölge Müdürlüğü 1 1 17.Bölge Müdürlüğü 14 15 8 2 14 2 2 2 5 6 2 2 4 4 82 18.Bölge Müdürlüğü 12 13 6 4 13 1 7 1 1 2 2 4 6 5 1 3 2 83 19.Bölge Müdürlüğü 9 9 4 1 6 1 2 2 1 3 1 1 40 20.Bölge Müdürlüğü 12 13 7 4 14 1 8 2 1 2 4 4 7 5 1 3 4 92 21.Bölge Müdürlüğü 14 14 7 5 17 1 10 1 1 2 2 4 6 5 2 4 3 98 22.Bölge Müdürlüğü 14 15 8 4 12 1 4 2 4 6 6 7 5 2 1 91 23.Bölge Müdürlüğü 13 14 7 1 10 1 2 2 5 6 3 2 3 5 74 24.Bölge Müdürlüğü 10 11 6 1 6 1 2 3 4 5 2 2 2 10 65 25.Bölge Müdürlüğü 11 12 6 3 12 1 10 2 2 1 8 4 2 3 77 26.Bölge Müdürlüğü 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 14 TOPLAM 300 300 150 85 250 30 150 21 14 50 75 100 150 103 47 80 100 2005

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