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Drifte tutuklama

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#KONYA#Drift#CEZA
Drifte tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

Konya’da drift yapan alkollü sürücü Berat Tunca, polisin ‘dur’ ihtarına uymayınca yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tunca, 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Konya’da otomobiliyle drift yapan 2.48 promil alkollü sürücü Berat Tunca, ‘dur’ ihtarına uymayarak, polisin takibi sonucu yakalandı. Polise direnen Tunca, sevk edildiği mahkemece tutuklandı ve 60 bin 744 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Devriye görevi yapan trafik polisi ekipleri Selçuklu ilçesinde bir sürücünün aracıyla dirft yaptığını saptadı. Polisin ‘dur’ ikazına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Elektronik Denetleme Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi’nden aracın, Yeni İstanbul Caddesi’nde bulunan Bosna-Hersek Mahallesi’ne kaçtığı belirlendi. Polis, takip sonucu kaçarken kaldırıma çarpıp aracının lastiğini patlatan ve adı Berat Tunca olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polise direnen ve 2.48 promil alkollü olduğu tespit edilen Tunca gözaltına alındı. Tunca, hakkında ‘alkollü araç kullanmak’, ‘drift yapmak’, ‘dur ikazına uymamak’, ‘tehlikeli şerit değiştirmek’, ‘kırmızı ışık ihlali’, ‘aracına cam filmi ve abartılı egzoz takmak’ suçlarından toplamda 60 bin 744 lira idari para cezası uygulandı. Aracı trafikten men edilen sürücü Tunca, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

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#KONYA#Drift#CEZA

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