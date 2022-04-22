Driftçi Buse

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Hız sınırını aşan sürücülerin yol açtığı ölümlü kazalarla gündeme gelen Kadıköy Bağdat Caddesi’nde geçen çarşamba gecesi yolu boş bulan bir sürücü otomobiliyle çeşitli manevralar yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Caddedeki hız sınırını da aşan sürücünün otomobiliyle yaptığı hareketleri arkadan seyreden başka bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, 34 DYJ 551 plakalı otomobilin sürücüsünün Buse Cantank olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Buse Cantank’a ‘drift’ ve ‘saygısızca araç kullanmak’tan 9 bin 321 TL ceza kesildi ve ehliyetine el koyuldu.

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SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KOYULDU

Buse Cantank’ın sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el koyuldu. Buse Cantank, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ten de hakkında adli işlem yapılması için Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkez Amirliği’ne teslim edildi.