Drift yapıp, polislere direnen alkollü sürücü tutuklandı: 60 bin lira da ceza uygulandı

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Devriye görevi yapan trafik polisi ekipleri Selçuklu ilçesinde bir sürücünün aracıyla dirft yaptığını saptadı. Polisin 'Dur' ikazına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Elektronik Denetleme Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi’nden aracın, Yeni İstanbul Caddesi'nde bulunan Bosna Hersek Mahallesi'ne kaçtığı belirlendi.

Polis, takip sonucu kaçarken kaldırıma çarpıp aracının lastiğini patlatan ve adı Berat Tunca olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı. Polise direnen ve yapılan testinde 2.48 promil alkollü olduğu tespit edilen Tunca gözaltına alındı. Tunca, hakkında 'alkollü araç kullanmak', 'drift yapmak', 'dur ikazına uymamak', 'tehlikeli şerit değiştirmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'Aracına cam filmi ve abartılı egzoz takmak' suçlarından toplamda 60 bin 744 lira idari para cezası uygulandı. Aracı trafikten men edilen sürücü Tunca, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.