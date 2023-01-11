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Drift yapıp, polislere direnen alkollü sürücü tutuklandı: 60 bin lira da ceza uygulandı

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#Drift#Alkollü Sürücü#Konya
Drift yapıp, polislere direnen alkollü sürücü tutuklandı: 60 bin lira da ceza uygulandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 10:52

Konya'da otomobiliyle drift yapan 2.48 promil alkollü sürücü Berat Tunca, 'Dur' ihtarına uymayarak, polisin takibi sonucu yakalandı. Polise direnen Tunca, sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, 60 bin 744 lira adli para cezası uygulandı.

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Devriye görevi yapan trafik polisi ekipleri Selçuklu ilçesinde bir sürücünün aracıyla dirft yaptığını saptadı. Polisin 'Dur' ikazına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Elektronik Denetleme Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi’nden aracın, Yeni İstanbul Caddesi'nde bulunan Bosna Hersek Mahallesi'ne kaçtığı belirlendi.

Drift yapıp, polislere direnen alkollü sürücü tutuklandı: 60 bin lira da ceza uygulandı

Polis, takip sonucu kaçarken kaldırıma çarpıp aracının lastiğini patlatan ve adı Berat Tunca olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı. Polise direnen ve yapılan testinde 2.48 promil alkollü olduğu tespit edilen Tunca gözaltına alındı. Tunca, hakkında 'alkollü araç kullanmak', 'drift yapmak', 'dur ikazına uymamak', 'tehlikeli şerit değiştirmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'Aracına cam filmi ve abartılı egzoz takmak' suçlarından toplamda 60 bin 744 lira idari para cezası uygulandı. Aracı trafikten men edilen sürücü Tunca, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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#Drift#Alkollü Sürücü#Konya

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