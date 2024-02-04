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Drift yapan spiker kamerada! Hem ehliyeti alındı hem aracı trafikten men edildi

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#İstanbul#Trafik#Polis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 12:01

İstanbul'da Ahsenur A., Başakşehir’de otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları kaydettirip “Çam Sakura'yı yıkmaya geldim” notuyla bir de sosyal medyada paylaşan Ahsenur A., sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Sunuculuk yaptığı öğrenilen Ahsenur A. 33 bin lira idari para cezası uygulanırken hem ehliyetine el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

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Başakşehir Olimpiyat Yolu Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 14 Ocak tarihinde yaşanan olayda Ahsenur A. bir sürücü, otomobiliyle “drift” diye tabir edilen yanlama harekete yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları kaydettiren Ahsenur A., görüntüleri “Çam Sakurayı yıkmaya geldim” notuyla bir de sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı.

CEZA YAĞDI

Görüntüleri inceleyen sivil trafik polisi, sürücünün kullandığı otomobilin 34 KIN 03 plakalı olduğunu ve sürücünün ise sunuculuk yapan Ahsenur A. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ahsenur A.’ya “Drift yapmak” maddesinden 32 bin 233 lira, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32.923 TL idari para cezası uygulandı.

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Drift yapan spiker kamerada Hem ehliyeti alındı hem aracı trafikten men edildi

HEM EHLİYETİ ALINDI HEM ARACI MEN EDİLDİ

Ayrıca 34 KIH 03 plakalı araç sürücüsü Ahsenur A.’nın aynı zamanda araç sahibi olması nedeniyle otomobili, 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Drift yapan spiker kamerada Hem ehliyeti alındı hem aracı trafikten men edildi

Sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. İdari işlemleri tamamlanan Ahsenur A.’ya emniyette “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesinden adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Drift yapan spiker kamerada Hem ehliyeti alındı hem aracı trafikten men edildi

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#İstanbul#Trafik#Polis

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