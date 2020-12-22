Drakula Böceği nedir ve zararları nelerdir?

Ergin boyu 25 mm (erkek) ile 35 mm (dişi) arasında değişmektedir. Erkekler dişilere göre daha küçüktür. Antenleri 11 segmentli olup, siyah zemin üzerinde beyaz yada açık mavi renkli bantlar bulunur. Erkeklerde antenler vücut boyunun 2-2,5 katı kadar olabilmektedir. Vücutları siyah renklidir. Elytra erkeklerde abdomen kısmını tamamen kapatırken dişilerde görülmemektedir.

Elytra erkeklerde dar, dişilerde daha geniş ve yuvarlak olup, üzerinde çok sayıda düzensiz beyaz leke bulunmaktadır. Bacaklarının üst kısımları beyazımsı mavimsi bir renktedir. Yumurta ortalama 5,5 mm büyüklüğünde ve 1,7 mm genişliğinde olup, kremsi beyaz renktedir. Yumurta geliştikçe rengi sarımsı kahverengiye dönmektedir. Larva bacaksız olup gelişmiş larvanın boyu 50 mm ve daha fazla olabilmektedir. Kremsi beyaz renkliolan larvanın prothoraxı üzerinde kitinleşmiş sarımsı kahverengi bir iz bulunmaktadır. Pupa 27-38 mm uzunluğundadır. Erginler mayıs ve ağustos ayları arasında ortalama 1-3 ay yaşarlar.



Doğal yolla yayılması genellikle sınırlıdır. Yeterli besin kaynakları bulunduğu sürece fazla hareket etmezler. Bulundukları ağacın civarında 50 m kadar hareket ederler. Dişilerin bıraktığıyumurta sayısı zararlının beslenme durumuna ve yaşadığı bölgeye göre 70 ile 194 adet arasında değişebilmektedir. Yılda tek döl verir. Ancak, iklime ve beslenme koşullarına bağlı olarak gelişimini tamamlaması iki yıl sürmektedir.

ZARARLARI NELERDİR?

Konukçu olduğu bitki türlerine çok ciddi zararlar vererek ölümüne yol açan bir böcektir. Erginler mayıs ve ağustos ayları

arasında yaşmaktadır. Dişiler genellikle ağacın gövdesinin topraktan 60 cm yüksekteki yüzeyine ya da dışarıda kalmış kök bölümlerindeki kabuklara ovipozitorü ile T biçiminde yarıklar açarak her birine bir yumurta bırakmaktadır.



Yumurtalardan çıkan larvalar öncelikle kambiyum tabakası ile beslenir zaman içinde ağaçların odun dokusu içine girerek gelişimlerini tamamlarlar. Larvalar ağaçların odun dokusunda beslenerek kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Larvaların saldırısı ile ağaçlar zayıflar ve hastalık ve rüzgar zararına daha hassas hale gelirler. Erginler ince dalları ve kabukları yiyerek zarar verirler. Ergin olduktan sonra ağacın dallarından çıkış yaptığı 1-1,5 cm çapındaki delikler dışarıdan görülür. Kışı larva nadiren de pupa döneminde geçirmektedir.