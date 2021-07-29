Dr. Ümit Aktaş kimdir, branşı ne? İşte Dr. Ümit Aktaş'ın biyografisi
Dr. Ümit Aktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve katıldığı programlarla son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Dr. Ümit Aktaş kimdir, branşı ne? İşte Dr. Ümit Aktaş'ın biyografisi...
1970 doğumlu olan Dr. Ümit Aktaş, Türkiye’de Fitoterapi uzmanı olarak eğitim aldı. Tıp Fakültesi eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Akupunktur Uzmanlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Fitoterapi Yüksek Lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamladı.
Eğitim
Yüksek Lisans (Fitoterapi): Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fitoterapi Yüksek Lisans Programı, 2011.
Lisans: Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1995. (Diploma No: 95-202; Diploma Tescil No : 8101