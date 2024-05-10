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Dr. R. Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti’nin Sivas Fahri Konsolosu oldu

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#Erdem Erkul#Kore#Ankara
Dr. R. Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti’nin Sivas Fahri Konsolosu oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 12:54

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı ve Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Recep Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti’nin Sivas Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi.

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Teknoloji girişimcisi Dr. R. Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti’nin Sivas Fahri Konsolosu olarak atandı. Erkul, görevlendirme belgesini, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong’un elinden Ankara’daki büyükelçilik binasında düzenlenen törenle teslim aldı.

Görevi kendisine Kore Cumhuriyeti adına tevdi eden Büyükelçi Jeong’a teşekkür eden Erkul, diplomatik ilişkilerin ilk kurulduğu 1957 yılından bu yana iki ülke arasındaki bağların her yıl daha da güçlendiğini belirtti. Erkul, iş yaşamı ve bugüne dek yöneticiliğini üstlendiği sivil toplum kuruluşlarında kazandığı deneyimler ile iki ülkenin ticari ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesinde katkı sunmaktan her zaman kıvanç duyduğunu dile getirdi.

Erkul, Türkiye’de ve Güney Kore’de, sivil toplum kuruluşlarında yaptığı çalışmalar ve teknoloji sektörünün gelişmesine yönelik çalışmalarıyla tanınan saygın bir teknoloji girişimcisidir.

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Dr. R. Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti’nin Sivas Fahri Konsolosu oldu

2014-2018 yılları arasında Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung şirketinde direktörlük ve şirket sözcülüğü görevlerini yürüten Erkul, iki ülke arasında farklı Ar-Ge ve inovasyon projelerinde yer alıp çeşitli görevler üstlendi. İki dönemdir Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı olarak görev yapan Erkul’un 2021 yılında kurduğu yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech’in dünya çapındaki altı ofisinden biri de Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunuyor.

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#Erdem Erkul#Kore#Ankara

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