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Haber Giriş: 26.03.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Downburst nedir, nasıl gerçekleşiyor?

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Downburst nedir, nasıl gerçekleşiyor?

Ani hava değişimleriyle birlikte "Downburst" terimini de daha sık duymaya başladık. Uzman isimler aşağı yönlü çok hızlı gerçekleşen rüzgarlar ve hava patlamalarına Downburst adını veriyor. Öte yandan downburst olayının yerdeki çok sıcak havanın yukarıdaki çok soğuk havayla çarpışması sonucu meydana geldiğini ifade ediyor.

Son yıllarda "Downburst" adı verilen ani hava değişimlerine Türkiye'de de rastlanmaya başladı. Downburst, içerisine doğru sürüklenen ana ekonun hareketinden daha hızlı hareket eder. Olgunlaşma aşamasında asıl eko olur ve ana eko özelliklerini kaybeder.2-15 dakika süreli çok kuvvetli rüzgarlar ile, dışarı akışların olduğu 4 km (2.5 deniz mili) veya daha küçük bir alanda görülen küçük downburstlar, mikro patlama olarak adlandırılır. 

Çok sıcak hava kütlesiyle çok soğuk hava kütlesinin çarpışması neticesinde meydana gelmektedir. “Downburst” olarak adlandırılan bu meteorolojik hadise, kasırga boyutunda hasarlar doğurabilmektedir.

“Downburst” hadisesinde, hızla yere çöken hava yere çarpmasıyla birlikte daha fazla gidemeyeceği için aynı hızla yanlara doğru yön alır.

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