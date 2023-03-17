Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Boğazına simit parçası kaçan down sendromlu Mehmet, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Heimlich Manevrası#Mehmet Murat Bitiktaş
Boğazına simit parçası kaçan down sendromlu Mehmet, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 16:06

Isparta'da, boğazına kaçan simit parçasını, öğretmenlerinin 'Heimlich manevrası'yla çıkardığı down sendromlu Mehmet Murat Bitiktaş (22), 2,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde, 2 Ocak'ta, 11'inci sınıf öğrencisi down sendromlu Mehmet Murat Bitiktaş'ın boğazına simit parçası kaçtı. Öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenleri Heimlich manevrasıyla yaparken, durum sağlık ekiplerine de bildirildi. Okula gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Bitiktaş, tedaviye alındı. Hastanede yaklaşık 2,5 aydır tedavi gören Bitiktaş, bugün hayatını kaybetti. Isparta Valiliği personeli Ramazan Bitiktaş'ın oğlu olan Mehmet Murat Bitiktaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Eğirdir ilçesi Gökçehöyük köyüne götürüldü.

Boğazına simit parçası kaçan down sendromlu Mehmet, hayatını kaybetti

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Haberin Devamı

Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencimiz Mehmet Murat Bitiktaş'ın vefatını üzüntüye öğrenmiş bulunmaktayım. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğretmenlerine sabır diliyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Isparta#Heimlich Manevrası#Mehmet Murat Bitiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19
Amerikada gönüllere taht kuran Türk Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

Amerika'da gönüllere taht kuran Türk! Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

#Nahit Atıf Oral
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

#Kentsel Dönüşüm