Boğazına simit parçası kaçan down sendromlu Mehmet, hayatını kaybetti

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Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde, 2 Ocak'ta, 11'inci sınıf öğrencisi down sendromlu Mehmet Murat Bitiktaş'ın boğazına simit parçası kaçtı. Öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenleri Heimlich manevrasıyla yaparken, durum sağlık ekiplerine de bildirildi. Okula gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Bitiktaş, tedaviye alındı. Hastanede yaklaşık 2,5 aydır tedavi gören Bitiktaş, bugün hayatını kaybetti. Isparta Valiliği personeli Ramazan Bitiktaş'ın oğlu olan Mehmet Murat Bitiktaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Eğirdir ilçesi Gökçehöyük köyüne götürüldü.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

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Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencimiz Mehmet Murat Bitiktaş'ın vefatını üzüntüye öğrenmiş bulunmaktayım. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğretmenlerine sabır diliyorum" dedi.