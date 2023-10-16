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Down sendromlu Ali, 'Rıza Baba'nın fotoğrafını bir an olsun yanından ayırmıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Ali Güçlü#Zafer Ergin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 09:48

Kayseri'de yaşayan 33 yaşındaki Down sendromlu Ali Güçlü, Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba karakterinin tutkulu hayranı. Öyle ki Ali Güçlü, 'Rıza Baba' olarak tanınan Zafer Ergin'in fotoğraflarını yanından bir an olsun ayırmıyor.

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Kayseri'de yaşayan 33 yaşındaki Down sendromlu Ali Güçlü'nün hobisi çok farklı. 'Rıza Baba' olarak bilinen Zafer Ergin'in sıkı hayranı olan Ali, ünlü ismin fotoğraflarını bir an olsun yanından ayırmıyor.

Down sendromlu Ali, Rıza Babanın fotoğrafını bir an olsun yanından ayırmıyor

Sokaklarda Zafer Ergin'in fotoğrafıyla gezen Ali'yi görenlerde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ergin'i görmek istediğini belirleten Down sendromlu Ali, "Rıza Baba seni çok seviyorum. Seni görmek istiyorum" dedi.

Down sendromlu Ali, Rıza Babanın fotoğrafını bir an olsun yanından ayırmıyor

Ali'nin annesi Fatma Güçlü de, "Evde televizyonu durduruyor ve resimlerine öyle bakıyor. Artık fotoğrafına bakmaktan yorulduğu için 'Adamın gözleri ağrıdı' diyorum ama ona rağmen bakmaya devam ediyor.

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Down sendromlu Ali, Rıza Babanın fotoğrafını bir an olsun yanından ayırmıyor

'Çok seviyorum' diyor ve fotoğrafını yanına alıp onunla yatar. Çay içer, ona vermeye çalışır, bir şey yese ona vermeye çalışır. Rıza Baba, Ali'm seni çok seviyor. Kayseri'ye gelirsen seninle görüşmek istiyor. Resimlerini çerçevelettirdi. Fotoğrafını yanına alır, koklayarak onunla yatar" ifadelerini kullandı.

Down sendromlu Ali, Rıza Babanın fotoğrafını bir an olsun yanından ayırmıyor

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#Kayseri#Ali Güçlü#Zafer Ergin

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