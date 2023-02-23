Dövme yapmayan iş yerine kurşun yağdırmışlardı... Tutuklandılar!

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Olay, geçtiğimiz günlerde Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta bulunan dövmecide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde dövmeci dükkanına gelen 2 kişi dövme yaptırmak istedi. Dükkan sahibinin saatin geç olması nedeniyle yetiştiremeyeceğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan 2 şahıs gece yarısı bir minibüsle gelerek işyerine tüfek ve tabancayla ateş açtı. Ateş açma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi Murat Ö. (40) dükkana ateş açıldığını görünce durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı inceleme ve araştırmada 2 şahsın kimlik ve adreslerini tespit etti.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Selçuklu Mahallesindeki adrese gerçekleştirdiği operasyonda Ö.T. (38) ve Ö.Y. (21) isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.