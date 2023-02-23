Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dövme yapmayan iş yerine kurşun yağdırmışlardı... Tutuklandılar!

Güncelleme Tarihi:

#Dövme#Aksaray#Aksaray Haberleri
Dövme yapmayan iş yerine kurşun yağdırmışlardı... Tutuklandılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 15:36

Aksaray'da dövme yapmadığı gerekçesiyle gece yarısı bir işyerine silah ve tüfekle ateş açan ve güvenlik kamerasına yakalanan 2 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz günlerde Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta bulunan dövmecide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde dövmeci dükkanına gelen 2 kişi dövme yaptırmak istedi. Dükkan sahibinin saatin geç olması nedeniyle yetiştiremeyeceğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan 2 şahıs gece yarısı bir minibüsle gelerek işyerine tüfek ve tabancayla ateş açtı. Ateş açma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dövme yapmayan iş yerine kurşun yağdırmışlardı... Tutuklandılar

Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi Murat Ö. (40) dükkana ateş açıldığını görünce durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı inceleme ve araştırmada 2 şahsın kimlik ve adreslerini tespit etti.

Haberin Devamı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Selçuklu Mahallesindeki adrese gerçekleştirdiği operasyonda Ö.T. (38) ve Ö.Y. (21) isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dövme#Aksaray#Aksaray Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası Herkesi duygulandıran konuşma...

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası! Herkesi duygulandıran konuşma...

#İsrail
Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem