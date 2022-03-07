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Dövme abdest geçirir mi?

#Dövme Abdest Geçirir#Dövme Abdest Geçirir Mi
Dövme abdest geçirir mi

Dövme abdest geçirir mi sorusu Müslüman aleminde araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı aracılığıyla yanıt verdiği dövme abdest geçirir mi sorusu, açıklığa kavuşturuldu. Peki, dövme abdest geçirir mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Diyanet İşleri Başkanlığı, dövme abdest geçirir mi sorusunu şu şekilde yanıtladı;

"Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye âdeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi dinen de yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), dövmeyi yapan ve yaptıranların Allah’ın rahmetinden uzak olacaklarını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim Libâs, 120; Tirmizi, Edeb, 33 ).

Dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmış olmakla birlikte cilt üzerinde bir tabaka oluşturmayan dövmeler abdest ve gusle engel değildir. Fakat deri üzerine yapılarak suyun temasını engelleyen bir tabaka oluşturan dövmeler abdest ve gusle mani olacağından namaza da engel teşkil eder. Daha önce yapılmış olup deri üzerinde tabaka oluşturmuş ve çıkarılması da mümkün olmayan dövmeler ise artık deri hükmünü almış olur. Dolayısıyla bu durumda kılınan namaz geçerlidir. Abdest ve gusle engel olmayan türden olan dövmeler, dikkat çekici resim vb. içeriyorsa bunların namaz kılarken kapatılması uygun olur."

 

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