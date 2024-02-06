Döve döve vahşet

Haberin Devamı

Müzisyen Umut Emre Aytekin (36), önceki gün nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki McDonald’s’a gitti. Oturdukları sırada Aytekin ile yan masada oturan Ceyhun T. (22) ve Hayrettin Ö. (23) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Aytekin, kahve almak için kasaya doğru yöneldiği sırada arkasından gelen iki kişinin saldırısına uğradı.

ONLAR DA MÜZİSYEN

Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.’nün yumruklarıyla yere yığılan Aytekin burada da tekmelenmeye devam edildi. Öldüresiye dövülen Aytekin’i kurtarmak için nişanlısı Zeppin araya girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytekin, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aytekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Müzisyen oldukları öğrenilen Ceyhun T. ve Hayrettin Ö., Aytekin’in yere düşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Saldırganların bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek yerde yatan Aytekin’in başında bekledikleri görüldü. İki saldırgan daha sonra restorandan çıkıp gitti. Polis tarafından yakalanan saldırganlar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haberin Devamı

Arkadan saldırıp yumrukladılarYerde tekmeledilerNişanlısının kollarında can verdi

‘EVLENMEK İSTİYORDU’

Dün Adli Tıp Kurumu önünde Aytekin’in cenazesini bekleyen annesi gözyaşlarına boğuldu. Umut Emre Aytekin’in dayısı Ahmet Kıvrak, “Emre’nin annesi ve babası ayrıydı, baba durumu öğrenince kalp krizi geçirdi. Hastanede yatıyor şu anda, durumu kötü. Annenin durumu da zaten ortada” diye konuştu. Umut Emre Aytekin’in arkadaşı Eren Tunçer, “Hak etmedi. Hiç kimseyle bir problem yaşamazdı. Severek yapıyordu işini. Senelerdir müzik işiyle uğraşıyordu. Nişanlısıyla evlenecekti, onun için para biriktiriyordu” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SALDIRGANLAR NİŞANLISINA LAF ATMIŞ

MARİA Zeppin yakınlarına attığı ses kaydında, “2 kişiden biri diğer arkadaşına benim hakkımda kötü sözler söyledi. Ben de Emre’ye kalkmak istediğimi söyledim. Emre yanlarına gitti, ‘Neden kötü sözler söylediniz’ dedi. Kahve almaya gittiğinde bir anda ortalık karıştı. Emre’yi çok seviyordum evlenmek istiyordum” diye konuştu.