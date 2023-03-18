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Dostlukları 12 yıldır sürüyor... Adem Amca Yaren’ine yine kavuştu

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#Uluabat Gölü#Leylek#Adem Yılmaz
Dostlukları 12 yıldır sürüyor... Adem Amca Yaren’ine yine kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 07:00

Uluabat Gölü’nde balıkçı Adem Yılmaz’la kurduğu dostluk nedeniyle tüm dünyanın tanıdığı Yaren leylek, 15 gün gecikmeyle yuvasına geldi. Gece gündüz yolu gözlenen Yaren yine Adem Amca’yı kayığında ziyaret etti.

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Bursa’nın Karacabey ilçesi Eskikarağaç Köyü Uluabat Gölü’nde balıkçılık yapan 67 yaşındaki Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostlukları 11 yıl önce başladı. Köyde konaklayan ve yavrulayan Yaren, her yıl Adem Yılmaz’ın kayığına konuyordu. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in çektiği Adem Amca ile Yaren leylek fotoğrafları bu dostluğu tüm dünyanın tanımasına sebep oldu. Her yıl göç mevsimlerinde buluşan iki dostun hikâyesini konu alan belgesel, 2019 yılında Çekya’da düzenlenen Prag Film Ödülleri’nde Burak Doğansoysal yönetmenliğinde en iyi belgesel ödülünü aldı.

YOLUNU GÖZLEDİLER

Yaren her yıl mart ayının ilk günlerinde Eskikarağaç’a geri dönüyor ve yuvasına yerleşiyordu. Bu yıl diğer leylekler gelmesine rağmen Yaren gelmedi. Adem Yılmaz ve diğer köylüler tüm gün Yaren’in gelişini beklemeye başladı. Yaren 15 gün boyunca gelmeyince ümitler kesildi. Ancak Yaren önceki gün geldi. Geceyi eşiyle birlikte yuvasında geçiren Yaren, dün yine Adem Amca’nın kayığını ziyaret etti.

‘KORKULAN OLMADI’

Adem Amca ile Yaren’in dostluklarını tüm dünyaya tanıtan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, o ünlü fotoğrafı bir kez daha çekerek sosyal medyadan, “12. yılda da Yaren leylek sözünde durdu. Dün yuvasına bugün de yarenlik ettiği Adem Amca’nın kayığına kondu ve pozunu verdi. Açıkçası ben ümidimi kaybetmek üzereydim. Yaren’in gelmeyip yuvasını başka leyleklere kaptırmış olmasından korktum. Neyse ki korkulan olmadı. Yaren kendini böyle gösterdi” mesajıyla paylaştı.

Dostlukları 12 yıldır sürüyor... Adem Amca Yaren’ine yine kavuştu


LÜBNAN GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN CEHENNEM

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Alper Tüydeş göçmen kuşlar için Lübnan’ın çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Bahar mevsiminde kartal, şahin, leylek, karga, kuzgun ne varsa uçan her şeye otomatik silahlarla ateş edip öldürüyor ve fotoğraf çektiriyorlar. Yemiyorlar, sadece öldürüyorlar. Bu olay maalesef engellenemiyor” dedi.

 

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#Uluabat Gölü#Leylek#Adem Yılmaz

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