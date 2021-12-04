Dostluk maçı

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Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncuları arasında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de yer aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Pendik Belediye Başkanımız bir farkındalık oluşturmak istemiş.

Başsavcılığımızla irtibata geçtiler, böyle bir organizasyon düşündüklerini söylediler. Biz de seve seve kabul ettik ve bu güzel günde böyle bir organizasyonla günü taçlandırdık. Beklediğimiz gibi dostluk kazandı, berabere kaldık. Onun için de çok mutluyuz” dedi.