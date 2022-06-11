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DOSAB’dan ilk ve örnek su yatırımı... Atık değil kaynak

#DOSAB#Su Geri Kazanım Tesisi#Proje
DOSAB’dan ilk ve örnek su yatırımı... Atık değil kaynak

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) yönetimi, atıksu arıtma tesisiyle entegre çalışan su geri kazanım tesisini kurdu. 176 milyon TL yatırım yapılan tesis, arıtılan suyun 4 milyon metreküpünü yeniden üretime kazandırıyor.

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Türkiye’nin ilk ve en büyük Endüstriyel Su Geri Kazanım Tesisi için 176 milyon TL yatırım yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, arıttığı suyun 4 milyon metreküpe yakın kısmını yeniden üretimde kullandığı tesisi 2021 yılı sonunda tam kapasite ile işletmeye aldı. Yeraltı su kaynaklarını koruyarak çevreci ve sürdürülebilir üretimi hedefleyen DOSAB’ın projesi, geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda sanayi kuruluşları dalında En İyi Uygulama Ödülü’nü aldı. Tekstil ağırlıklı bir bölge olan DOSAB, yılda ortalama 15 milyon metreküp su tüketiyor.

4 MİLYON METREKÜP

DOSAB Başkanı Ersan Özsoy, bu yatırımla birlikte kullandıkları suyun yüzde 40’ını mevcut su kaynaklarından kullanmak yerine atıksulardan geri kazandıklarını söyledi. Son yıllarda etaplar halinde su geri kazanımına dönük yatırım yaptıklarını vurgulayan Özsoy, “Bu tesis ile yılda yaklaşık 4 milyon metreküp suyu yeniden üretime sokarak; yeraltı su kaynaklarımızı koruyor, çevreci ve sürdürülebilir üretimle yeşil OSB olarak öne çıkıyor ve firmalarımızın uluslararası arenada tercih sebebi olmasını sağlıyoruz. Kullanılmış suların ‘atık’ değil, bir ‘kaynak’ olduğu bilinciyle su geri kazanım kapasitemizi daha da artırmak için proje ve yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

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#DOSAB#Su Geri Kazanım Tesisi#Proje

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