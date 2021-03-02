Donör ne demek, nasıl olunur? Donör olmanın şartları

Kemik İliği naklinde , hastaya kök hücrelerini veren kişiye donör adı verilir. On sekiz yaşını doldurmuş ve doğru ile yanlışı ayırabilme yeteneğine sahip herkes, donör olabilir. Kemik iliği naklinde temel prensip, kan hücrelerinin yapımını sağlayan ana-kök hücrelerin sağlam bireylerden (verici-donör) alınarak lösemi hastasına verilmesidir. Böylece normal kan yapımı sağlanmış olur.



KİMLER DONÖR OLABİLİR?



1- Doku grupları (HLA) uygun kardeşlerden veya nadiren diğer aile bireylerinden (ALLOJENİK).

2- Doku grupları (HLA) uygun akraba olmayan vericilerden (Kemik İliği Doku Bilgi Bankası aracılığıyla).

3- Hastanın kendi kemik iliğinin dondurularak saklanması ve gerektiğinde verilmesi.

4- Damarlarımızda dolaşan kanın içindeki ana-kök hücrelerin özel bir yöntemle toplanarak hastaya verilmesi.

5- Göbek Kordonu Kanı: Yeni doğan kardeşin ana-kök hücrelerden zengin plasentasından (eş) toplanan kanın kullanılması.

GÖNÜLLÜ DONÖR OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?



TÜRKÖK’e Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18-55 yaş arasındaki tüm sağlıklı bireyler GÖNÜLLÜ DONÖR olmak için başvurabilirler. Kök hücre nakli bir ameliyat değildir. Kök hücreleri yükselten bir aşıyı 5 gün olduktan sonra, bir aferez cihazına bağlanarak damarınızdan kök hücreler bir kan torbasına toplanarak hastaya ulaştırılmaktadır. Ayrıca TÜRKÖK Avrupa’daki hastalara da donör sağlamaktadır.