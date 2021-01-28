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Gündem
Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TURHAL, (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Donmak üzereyken bulunan köpek ve 8 yavrusuna belediye sahip çıktı

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Donmak üzereyken bulunan köpek ve 8 yavrusuna belediye sahip çıktı
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TOKAT'ın Turhal ilçesinde, donmak üzereyken bulunan, yeni doğum yapmış köpek ve 8 yavrusu, belediye tarafından sahiplenilerek, korumaya alındı.

Donmak üzereyken bulunan köpek ve 8 yavrusuna belediye sahip çıktı
Turhal Belediyesi'nin 'WhatsApp' hattına, gece ilçe merkezinde doğum yapan sokak köpeği ve yavrularının soğuktan donmak üzere olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine belediyenin veterineri ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiler, açlık ve soğuktan bitkin haldeki köpek ve yavrularını araçlarına alıp, Turhal Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirdi. Burada kontrolleri yapılan köpekler, korumaya alındı

Köpeğin ve yavruların sağlığının iyi olduğunu söyleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Geç saatlerde vatandaşlarımız tarafından donmak üzere olan bir anne köpek ve yavrularının bulunduğu ihbarını aldık. Biz de belediye ekiplerimiz veterinerimiz ve hayvan barınağında çalışan arkadaşlarımızla müdahale ettik. Yaklaşık 1 haftadır da beslenmelerini ve tüm ihtiyaçlarını gideriyoruz. Şu anda sağlıklı bir şekilde bakımları devam ediyor. Sağlık durumları çok iyi. Veterinerimiz ve ilgili arkadaşlarımız diğer hayvanlardan ayrı bir koğuşa aldılar. Yavruların sağlık durumu çok iyi, annelerinin yanındalar" dedi. 

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