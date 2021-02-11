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Gündem
Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Donan baraj gölünden minare yükseliyor

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Donan baraj gölünden minare yükseliyor
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AĞRI'da, Yazıcı Baraj Gölü suları altında kalan Başçavuş Köyü Camisi'nin minaresi, ilginç görüntü oluşturuyor. Donan baraj gölünden minare yükseliyor.

Donan baraj gölünden minare yükseliyor
Ağrı'ya 18 kilometre uzaklıktaki Başçavuş köyü, Yazıcı Baraj Gölü'nün suları altında kaldı. 7,61 kilometrekareyi kaplayan baraj gölünün sularına gömülen köyden geri caminin minaresi kaldı. Kış mevsimi nedeniyle donan baraj gölünden yükselen minare ise fotoğraf tutkunları için güzel görüntü oluşturuyor.

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