MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDomaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
GeriGündem Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
Abone Olgoogle-news

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde, kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kocayayla geçidinde kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan araçlardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Domaniç’te etkili olan kar yağışından dolayı ilçe, kısa sürede beyaz örtüye büründü. Yağış nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle