Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

Domaniç’te etkili olan kar yağışından dolayı ilçe, kısa sürede beyaz örtüye büründü. Yağış nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.