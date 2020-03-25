Dolmuşlar boş kaldı: Bizde zaten yolcu yok

Hal böyle olunca da toplu taşımada önemli bir yer tutan dolmuş ve minibüslerin yüzde 50 kapasiteyle çalışmasını öngören kısıtlamaya gerek kalmadı. Dakikalarca yolcu bekleyen dolmuşlar, 1-2 yolcuyla sefer yapmaya başladı. Taksim Meydanı’ndaki Taksim-Kadıköy dolmuşlarının şoförleri araçlara alınacak yolcu sayısı konusunda kendilerine resmi bir bildirim yapılmadığını söyledi. Zaten vatandaşların da artık dolmuş kullanmadığını belirten şoförler, “Saatlerdir üç araç burada bekliyor. Hiç yolcu yok, kimse dolmuşa binmiyor. En fazla bir ya da iki kişiyle gidip geliyoruz” diyor.

YARISI YATIYOR

Bakırköy -Mahmutbey minibüs hattı kahyası Münir Kaya da yolcu olmamasından yakınıyor: “Giden gelen yok. İn cin top oynuyor, biz de hakemlik yapıyoruz. 130 arabadan 60 tanesi yatıyor şu an. Adam mazotunu mu koyacak, mal sahibine para mı verecek, yevmiye mi alacak? Eskiden doldu mu kaldırıyorduk 3-5 dakika içinde. Şimdi 10 dakikaya çıkardık süreyi yine de boş kalkıyoruz.”

GENELGEYE GEREK YOK

Bakırköy-Bağcılar durağı kahyası Mert Çelik de şikâyetçi. “Bize yetkililerden az doldurun minibüsleri gibi bir talimat gelmedi. Zaten gerek de yok. Normalde bir arabayı 3 dakikada bir kaldırıyorduk şimdi yarım saatte 5 kişi biniyor. 28 arabadan 14 tanesi çalışıyor. Yolcu yok, dışarıda insan yok” diye isyan ediyor.