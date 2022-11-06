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Dolmuşa çarptı, sinirlendi, kendi otomobiline zarar verdi

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#Adana#Seyhan#Dolmuş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 11:20

Adana'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı dolmuştaki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobilin kadın sürücüsünün hasar gören kendi otomobiline zarar verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi, İbo Osman Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, yolcu almak için bekleyen dolmuşa çarptı.

Dolmuşa çarptı, sinirlendi, kendi otomobiline zarar verdi

Savrulup, kaldırıma çıkan dolmuştaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Dolmuşa çarptı, sinirlendi, kendi otomobiline zarar verdi

Kazanın ardından otomobilin kadın sürücüsü, hasar gören aracının sileceklerini söküp, dikiz aynasını kırarak zarar verdi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

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Dolmuşa çarptı, sinirlendi, kendi otomobiline zarar verdi

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#Adana#Seyhan#Dolmuş

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