Dolmuşa çarptı, sinirlendi, kendi otomobiline zarar verdi

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi, İbo Osman Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, yolcu almak için bekleyen dolmuşa çarptı.

Savrulup, kaldırıma çıkan dolmuştaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilin kadın sürücüsü, hasar gören aracının sileceklerini söküp, dikiz aynasını kırarak zarar verdi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

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