Dolmabahçe Sarayı’na teknolojik dokunuş

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Dolmabahçe Sarayı'nın 30 bin metrekarelik alanında tüm altyapı ve peyzaj düzenlemesi için kapsamlı bir yenileme çalışması yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı denetiminde yürütülen çalışma kapsamında sarayın yangın boruları, temiz su tesisatı, kamera, aydınlatma ve internet altyapısı, yürüyüş yolları ve yeşil alanları yenileniyor. Projede mimar, inşaat, elektrik ve makine mühendisinden oluşan 80 kişilik bir ekip çalışıyor. Mayıs ayında başlayan yenileme çalışmalarının ekim ayında tamamlanması bekleniyor.



BİLİM KURULU DENETLİYOR



Milli Saraylar Dolmabahçe Sarayı Daire Başkanı Osman Celaleddin Urhan, yenileme çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“1800 metre uzunluğundaki tüm yangın borularını yeniliyoruz. 3 bin metre uzunluğundaki temiz su tesisatını yeniliyoruz. Elektrik aksamı olarak düşündüğümüzde ise yaklaşık 12 bin 500 metre uzunluğunda kamera sistemi, aydınlatma ve internet altyapısını son teknolojik kablolarla yeniliyoruz. Bunların hepsi yedekli şekilde yaptırılıyor.





Bununla ilgili 'reçineli agrega' dediğimiz 9 bin 250 metrekarelik bir alanı podima taşlarıyla yeniliyoruz. Bu sayede hem drenaj altyapısı hem de sulama tesisatı da yenilenmiş oluyor. Yeşil alan olarak 16 bin metrekarelik bir alana rulo çim döşüyoruz. Çalışmalar hiçbir ağacın ya da bir bitkinin köküne zarar vermeden, bilim ve danışma kurulumuzun denetimleriyle gerçekleşmektedir.”Milli Saraylar Dolmabahçe Sarayı Daire Başkanı Osman Celaleddin Urhan, 50 yıldan beri ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyledi: “Reçineli agnera çalışmasında 15 kişi çalışıyor ancak 30 bin metrekarelik alanda 80 kişi çalışıyor. Podima taşı, sarayın tarihsel durumundan gelen bir uygulama. Daha önce seyrek alandaydı. Onu özel bir yapıştırıcıyla yapıştırıp, bu manada hem sarayın tozlanmasını, hem ziyaretçilerin ayakkabılarla beraber o ince taşları içeri taşımasını engellemiş oluyoruz. Özellikle kablo açısından led uygulamasında sarayımız daha görünebilir olacak. Akşam yansıtmasının da daha nitelikli olması için, şu anki teknolojik imkanlarla sarayımızın hem aydınlatması hem kamera sistemleri, hem de internet kablo aksamı bu şekilde yenilenmektedir.”