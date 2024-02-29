‘Dolarlı torba’ iddiasına isyan etti

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Bazı internet sitelerindeki, Halkla İlişkiler Binası’nın 4’üncü katında bir CHP vekilinin odasında temizlik yapılırken içi para dolu poşet bulunduğu ileri sürüldü. İddiaya göre poşet odanın sahibi vekile ait değildi ve içinde 7 milyon 750 bin TL karşılığı 250 bin dolar vardı. Haberlerde, “Başka bir CHP vekili V.A. 20 dakika sonra odaya gelerek torbayı teslim aldı” yazıldı. İddianın ardından sosyal medyada o vekilin Veli Ağbaba olduğu da ileri sürüldü. Malatya’da seçim çalışmasında olan Ağbaba ise sosyal medya hesabından iddiaları sert bir dille yalanlayarak “Bırakın böyle bir kirli ilişki içinde olmayı, yan yana gelirsem bile vekillikten istifa etmeyi kafama sıkarım” dedi. Ağbaba kamera kayıtlarının incelenmesi için Meclis Başkanlığı’na başvurdu.