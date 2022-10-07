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Dolandırıcının çiftliği

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#Abdullah Coşkun Çelebioğlu#Dolandırıcı#Çiftlik
Dolandırıcının çiftliği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:00

Sahte cinsel uyarıcı ilaçlar üretip sattığı, müşterilerini yüksek kargo ücretiyle dolandırdığı iddia edilen Abdullah Coşkun Çelebioğlu gözaltına alındı. Çelebioğlu’nun hap satışından gelen parayla İstanbul’da içerisinde birçok hayvanın bulunduğu bir çiftlik kurduğu belirlendi.

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İstanbul’da, Abdullah Coşkun Çelebioğlu ürettiği sahte cinsel uyarıcı hapları internet ve telefonla pazarlayan bir şebeke kurdu. Satışların tümü Adamo İnşaat ve Sanal Mağazacılık ile Enerji Medikal isimli şirketler üzerinden yapıldı. Vatandaşlar bu hapları satın almaktan vazgeçerlerse, kendilerinden yüksek meblağlarda kargo ücreti istendi. Kargo parasını ödemeyenleri, avukat olduğunu söyleyen şirket elemanları icraya vermekle tehdit etti. Bu yolla binlerce kişi dolandırıldı.

31 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bu şikâyetlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurup soruşturma izni istedi. 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Jandarma ekipleri 13 Eylül’de örgütün beyni olduğu tespit edilen Abdullah Coşkun Çelebioğlu ve kardeşi Tayfun Çelebioğlu’nun da arasında olduğu 55 kişiyi gözaltına aldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç tedarik etmek ve satmakla suçlanan şüphelilerden 31’i tutuklandı.

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MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

Başsavcılık tutuklanan kişilerin tüm malvarlıklarına geçici olarak el koydu. Abdullah Coşkun Çelebioğlu’nun üzerine kayıtlı herhangi bir mal yoktu ancak Silivri’deki Alpaka Çiftliği’nin sahibi olduğu belirlendi. Çelebioğlu ‘çocukluk hayalim’ diyerek kurduğu çiftliği bir arkadaşının üzerine devretmiş, kullanım hakkını elinde tutmak içinse eşinin üzerine bir kira kontratı yapmıştı.

Çiftliğe giden jandarmalar 2 kızılgeyik, 1 alageyik, 2 Avrupa yaban koyunu, 1 ceylan, 1 erkek tavus kuşu, 2 Emu devekuşu, 1 nando devekuşu, 1 siyah kuğu, 2 alpaka, 2 cüce keçi ve onlarca tavuk, keçi ve ineğin yanı sıra 6 yarış atı buldu.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 400 müşteki tespit edildi. İfadesine başvurulan bazı müştekiler şikâyetçi olurken, bazı müştekiler ise cinsel gücü arttırıcı ilaç ile isimlerinin duyulmasını istemedikleri için şikâyetçi olmadı.

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#Abdullah Coşkun Çelebioğlu#Dolandırıcı#Çiftlik

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