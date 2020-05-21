MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDolandırıcılardan akıllara durgunluk veren yöntem... Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltı!
GeriGündem Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren yöntem... Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 17:54,Son Güncelleme:

Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren yöntem... Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren yöntem... Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltı!
Abone Olgoogle-news

Denizli'nin Honaz ilçesinde, dolandırıcılık suçundan konuldukları cezaevinden tahliye oldukları gün aynı suçtan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 2'si tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemi ise akıllara durgunluk verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3'ü Denizli'de, Antalya, Burdur, Ankara ve Aydın'da 7 kişiyi otomobil alma yalanıyla dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekibi, şüphelilerin Arif S., Halil D. ve Bülent T. olduğunu belirledi. İnternet üzerinden dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri saptanan şüpheliler, gözaltına alındı. 8 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM

Şüphelilerin, önce yabancı uyruklu kişilere ait telefon hatlarından internet üzerinden otomobilini satmak için ilan veren kişileri arayıp, noterde buluştukları, aracın parasını EFT yaparak alım- satım işlemlerini tamamladıkları, ancak noterlerin kapanmasına 15 dakika kala, EFT ile para gönderme işlemini iptal ettikleri, bu yolla aldıkları otomobili ertesi gün sattıkları tespit edildi.

Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren yöntem... Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltı

JASAT'TAN EFT DOLANDIRICILIĞINDA 2'NCİ DALGA

JASAT ekibi, 3 kişinin 7 kişiden ayrı Burdur ve Denizli'de 2 kişiyi de dolandırdıklarını saptadı. 8 Mayıs'ta tutuklanıp, cezaevine giren 3 şüpheli, mağdurların parasını ödedikleri gerekçesiyle dün tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Ancak JASAT ekibi, 3 kişiden Halil O. ve Bülent T.'yi, cezaevinin kapısından çıkınca, iki mağdurun daha ortaya çıkmasıyla tekrar gözaltına aldı. Hidayet Y. ise Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.

Bülent T., Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilirken, sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Denizli'de adliyeye sevk edilen Halil O. ve Hidayet Y. ise tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle