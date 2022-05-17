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Dolandırıcılar gurbetçi avında: Lüks villa vaadi ile paralarını kaptırdılar

#Lüks Villa#Dolandırıcılık#Gurbetçi

Tatil sezonu ile birlikte dolandırıcılar da harekete geçti. Lüks villa vaadiyle yurt dışında yaşayanları hedef alan sahtekarlar kapora aldıktan sonra sırra kadem bastı. Tekrar ulaşıldığında ise kendileriyle dalga geçildiğini belirten mağdurlar, "Siz zaten Almanya'da yaşıyorsunuz, villa sizin neyinize" cevabı aldıklarını belirttiler.

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Turizm cenneti Türkiye, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da ilgisini çekiyor. Sahte sitelerde normalin 15-20 bin TL altında lüks villa ilanı ile tatilcileri cezbederek ağlarına düşüren sahtekarlar ön ödeme alınca sırra kadem basıyor. Kanal D haberden İbrahim Konar'ın haberine göre Almanya'da yaşayan Atilla Akpınar ise dolandırıcıların son kurbanı oldu.

"DOLANDIRIP, DALGA GEÇTİLER"

Tatil için arkadaş grubuyla Türkiye'yi tercih eden Atilla Akpınar, internet sitesinden muadillerine göre daha uygun olan 'Lüks villa' ilanı için 1000 Euro ödeme gerçekleştirdi. Akpınar daha sonra villayı kiralamaya çalışanlarla irtibata geçmeye çalıştığında ise dolandırıldığının farkına vardı. Parasını geri istediğinde ise ikinci bir şokla karşılaşan Akpınar, " Siz zaten Almanya'da yaşıyorsunuz, villa sizin neyinize" cevabı aldığını belirtti.

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TÜRSAB'IN BAĞLANTISI OLMALI

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan uzmanlar, yaz aylarında benzer mağduriyetlerle karşılaşılmaması için mutlaka site soruşturulmalı, TÜRSAB bağlantısının kontrol edilmesi gerektiği ve linkte tıklandığında TÜRSAB'ın ana sitesine yönlendirmesi gerektiğini belirtti.

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#Lüks Villa#Dolandırıcılık#Gurbetçi

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