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Dokuz ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

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#Terör#Ankara#FETÖ
Dokuz ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 09:58

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 ilde eş zamanlı operasyonla 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphe hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. (DHA)

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#Terör#Ankara#FETÖ

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