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Dokuz Eylül Üniversitesi ne zaman açılacak sorusu, üniversiteye başlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2021/2022 eğitim öğretim dönemi hakkında akademik takvim bilgilerini yayımlayan Dokuz Eylül Üniversitesi, yarı yıl tatili hakkında da bilgiler verdi. Peki, Dokuz Eylül Üniversitesi ne zaman açılıyor? İşte, o detaylar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Dokuz Eylül Üniversitesi, 4 Ekim 2021 tarihinde eğitim öğretime başlıyor. 11 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek olan Dokuz Eylül Üniversitesi, 17 Ocak-4 Şubat 2022 tarihine kadar yarı yıl sonu sınavlarının hepsini tamamlamış olacak.

Ara tatil ise 7-18 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlanacak.

2. Dönem 21.02.2022 tarihinde başlayacak ve dönem sonu 2 Haziran 2022 olacak. Yarı yıl sonu sınavları ise 6-24 Haziran tarihleri arasında son bulmuş olacak.