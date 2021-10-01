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Dokuz Eylül Üniversitesi ne zaman açılıyor?

#Dokuz Eylül Üniversitesi#Dokuz Eylül Üniversitesi Ne Zaman Açılacak#Dokuz Eylül Üniversitesi Sınav Tarihleri
Dokuz Eylül Üniversitesi ne zaman açılıyor

Geçtiğimiz yıl pandemi süreci dolayısıyla uzaktan eğitim süreci kapsamında üniversiteye adım atan öğrenciler, yeni döneme yüz yüze eğitim ile merhaba diyecek. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni dönem için kapılarını öğrencilere açacak. Peki, Dokuz Eylül Üniversitesi ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Dokuz Eylül Üniversitesi ne zaman açılacak sorusu, üniversiteye başlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2021/2022 eğitim öğretim dönemi hakkında akademik takvim bilgilerini yayımlayan Dokuz Eylül Üniversitesi, yarı yıl tatili hakkında da bilgiler verdi. Peki, Dokuz Eylül Üniversitesi ne zaman açılıyor? İşte, o detaylar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Dokuz Eylül Üniversitesi, 4 Ekim 2021 tarihinde eğitim öğretime başlıyor. 11 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek olan Dokuz Eylül Üniversitesi, 17 Ocak-4 Şubat 2022 tarihine kadar yarı yıl sonu sınavlarının hepsini tamamlamış olacak. 

Ara tatil ise 7-18 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlanacak.

2. Dönem 21.02.2022 tarihinde başlayacak ve dönem sonu 2 Haziran 2022 olacak. Yarı yıl sonu sınavları ise 6-24 Haziran tarihleri arasında son bulmuş olacak. 

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